Полетов в Казахстан из Калуги не будет

В комментариях на тг-канале Владислава Шапши один из читателей поинтересовался, будут ли открыты когда-нибудь авиарейсы из Калуги в КазахстанВ комментариях на тг-канале Владислава Шапши один из читателей поинтересовался, будут ли открыты когда-нибудь авиарейсы из Калуги в Казахстан.