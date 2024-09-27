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Калужские новости

1 подписчик

Полетов в Казахстан из Калуги не будет

Полетов в Казахстан из Калуги не будет

В комментариях на тг-канале Владислава Шапши один из читателей поинтересовался, будут ли открыты когда-нибудь авиарейсы из Калуги в КазахстанВ комментариях на тг-канале Владислава Шапши один из читателей поинтересовался, будут ли открыты когда-нибудь авиарейсы из Калуги в Казахстан.

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