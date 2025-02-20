Telegraph: европейские союзники Украины хотят направить в страну 30 тыс. солдат

Европейские союзники Украины хотят направить в страну менее 30 тыс. солдат. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на план западных чиновников, который был согласован в ходе второй неформальной встречи европейских лидеров в Париже.
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