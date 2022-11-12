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Дзюба оценен в 4 млн евро – дороже всех свободных агентов. Арьяс и Лабьяд – в топ-5 у Transfermarkt

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба оценивается наиболее высоко среди свободных агентов. Согласно данным Transfermarkt, 34-летний россиянин мог бы стоить 4 млн евро.

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