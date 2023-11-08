Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МВД России объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

МВД России объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Годинес Серхио Херардо Угальде, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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