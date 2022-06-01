Внимание, на дороге дети: детсадовцы Уссурийска остановили авто и поговорили с водителями

Накануне Международного дня защиты детей в Уссурийске прошла акция "Внимание — на дороге дети!". Участниками ее стали воспитанники детского сада № 67 и сотрудники ГИБДД Уссурийска.
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