Нефть дорожает на фоне ракетных ударов КСИР по кораблям ВМС США

Цены на нефть марки Brent достигли отметки 96,28 доллара за баррель – максимума с 24 июля. Резкий скачок котировок спровоцирован обострением ситуации в стратегически важном Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок «чёрного золота».
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