Какие «сюрпризы» приготовили противнику серийные Су-75 Checkmate?

Накануне открытия международного авиасалона Dubai Airshow-2023 представители ГК «Ростех» анонсировали готовность корпорации к сборке первых опытных прототипов лёгких многоцелевых истребителей 5-го поколения Су-75 Checkmate.
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