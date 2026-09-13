Минобороны РФ: за ночь сбито 389 украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны Российской Федерации сообщило о том, что в течение ночи над 15 регионами России и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей были сбиты 389 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
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