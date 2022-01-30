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«Тампа» и «Вегас» реализовали 7 из 14 бросков в серии буллитов. «Голден Найтс» выиграли – 4:3

«Тампа» и «Вегас» реализовали 7 из 14 бросков в серии буллитов. «Голден Найтс» выиграли – 4:3

«Вегас» обыграл «Тампу» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.  В серии буллитов каждая команда исполнила по 7 бросков.

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