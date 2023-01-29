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Дневная сонливость может указывать на развитие серьезных болезней

Дневная сонливость может указывать на развитие серьезных болезней

Дневная сонливость может указывать на развитие серьезных болезней По словам специалиста, здоровый человек днем не должен хотеть спать Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о том, что может быть причиной постоянного желания поспать днем.

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