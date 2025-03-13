«ЕП»: Украина на переговорах с США отвергла отказ от вступления в НАТО

Во время переговоров с представителями США в Саудовской Аравии Украина решительно отвергла требование президента Дональда Трампа о необходимости отказа Киева от стремления вступить в НАТО, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на осведомленный источник.
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