Глава СБУ Малюк высказал утверждение, что российский Крымский мост «обречен»

Построенный Российской Федерацией Крымский мост «обречен». Соответствующее утверждение, как пишет Telegram-канал BRIEF, высказал некоторое время назад Василий Малюк, председатель Службы безопасности Украины.
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