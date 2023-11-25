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Глава СБУ Малюк высказал утверждение, что российский Крымский мост «обречен»

Глава СБУ Малюк высказал утверждение, что российский Крымский мост «обречен»

Построенный Российской Федерацией Крымский мост «обречен». Соответствующее утверждение, как пишет Telegram-канал BRIEF, высказал некоторое время назад Василий Малюк, председатель Службы безопасности Украины.

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Комментарии
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федор
Поганое рагульё ! Сами ничего создать и построить не могут злыдни , а только могут показывать свою злобу. Мрази ваш удел действительно быть холопами и только всё разрушать, а не создавать .
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12 час.

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