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Татар-информ

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В Татарстане утвердили нормативные затраты на обеспечение студентов жильем

В Татарстане утвердили нормативные затраты на обеспечение студентов жильем

В Татарстане утвердили нормативные затраты (используемые при формировании государственного задания) на обучение студентов и аспирантов в вузах республики по ряду направлений, а также на обеспечение обучающихся жилыми помещениями в общежитиях.

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