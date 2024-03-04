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В России теперь есть законные основания на блокировку «Википедии» из-за статьи о VPN. Антон Горелкин заявил, что техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ

В России теперь есть законные основания на блокировку «Википедии» из-за статьи о VPN. Антон Горелкин заявил, что техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ

Сайты Рунета начали удалять информацию о VPN перед 1 марта Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале сообщил, что в России теперь вполне могут заблокировать «Википедию».

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