В России теперь есть законные основания на блокировку «Википедии» из-за статьи о VPN. Антон Горелкин заявил, что техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ

Сайты Рунета начали удалять информацию о VPN перед 1 марта Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале сообщил, что в России теперь вполне могут заблокировать «Википедию».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии