МИД: РФ предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии