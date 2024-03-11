Американское издание отметило, что Байден все еще жив

Более чем показательным заголовком отметилась в очередном номере заокеанская New York Post. Редакция газеты прямо на обложку вынесло жизнеутверждающее «Он живой!» под фотографией действующего американского президента.
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