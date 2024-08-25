Мария Захарова заявила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций в связи с арестом Дурова

Сооснователя Telegram задержали во Франции В эфире телеканала «Россия-24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций в связи с арестом Павла Дурова.
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