США пересмотрят ядерную доктрину

Американская администрация намерена объявить в пятницу, 7 июня, о планах внесения изменений в стратегию применения ядерного оружия с тем, чтобы она была в большей степени ориентирована на соперничество с другими странами.
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