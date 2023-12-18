FT: Зеленский умолял США и ЕС выделить помощь Киеву, но почти ничего не добился

Обозреватель Financial Times Мартин Сандбу заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «умолял» своих союзников в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки предоставить Украине помощь, но почти ничего не смог добиться.
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