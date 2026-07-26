Награжденный морпех заявил Путину о желании подписать контракт с Минобороны

Гвардии старший матрос морской пехоты Каспийской флотилии Виталий Сучков, награжденный 26 июля медалью "За храбрость" II степени, сообщил на встрече военнослужащих ВМФ с президентом РФ Владимиром Путиным о своем намерении подписать контракт с Минобороны РФ и стать профессиональным военным.