Пожар разгорелся на детской площадке В Киеве после работы украинского ПВО (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар разгорелся на детской площадке В Киеве после работы украинского ПВО. Сбитая «Герань» упала во дворе жилого дома в районе Осокорки, после чего на детской площадке пожар.
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