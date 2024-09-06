Ну, Валерий Николаевич известный русофоб. Любой успех России ему не в радость.

В Е

Ну, это не так уж и много контрактов. Это всего в 1,6 раза больше обычного еженедельного (!) подписания контрактов в РФ. Ведь годовой объем ВВП РФ = 171 триллион рублей.