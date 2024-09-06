КВАДРАТУЦРА КРУГА Слушая сегодня речь Президента на Дальневосточном форуме, я попробовал представить себя сидящим в зале китайцем или малазийцем.
А если прослушать речь Президента России китайскими ушами?
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Кошмар
Ну, Валерий Николаевич известный русофоб. Любой успех России ему не в радость.
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4 час.
надежда чернышенко
👍
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3 час.
В Е
Ну, это не так уж и много контрактов. Это всего в 1,6 раза больше обычного еженедельного (!) подписания контрактов в РФ. Ведь годовой объем ВВП РФ = 171 триллион рублей.
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19 мин.
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