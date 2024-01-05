По ту сторону фронта понимают, что обречены. Наёмники уже «задвухсотились» Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram) «В ходе ночного боя наши бойцы разгромили англоязычное подразделение врага, пытавшееся атаковать наши позиции.
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