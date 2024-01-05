БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Александр Доливо
    Вспоминаю девяностые… сколько преступных группировок было в стране, полиция бессильна была что-либо сделать с этим кр..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
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Селфи Зеленского в Авдеевке — смертный приговор укрогарнизону

Селфи Зеленского в Авдеевке — смертный приговор укрогарнизону

По ту сторону фронта понимают, что обречены. Наёмники уже «задвухсотились» Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram) «В ходе ночного боя наши бойцы разгромили англоязычное подразделение врага, пытавшееся атаковать наши позиции.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Хохлы ! Авдос говорит вам  ДОСВИДОС !!!
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4 час.
ИП
Игорь Петров
Хохол- сдавайся!!!
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3 час.

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