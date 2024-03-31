Актер Кравченко заявил, что голодал вместе с мамой перед съемками "Иди и смотри"

Комедия "Казачок" стартует 1 апреля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. По сюжету главный герой — современный подросток Степа (Алексей Лукин из сериала "Ивановы-Ивановы") — попадет в настоящую казачью станицу XVII века.