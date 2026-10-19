По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина руководитель управления кадров СК России Максим Александрович Малышкин представил нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области генерал-майора юстиции Сергея Юрьевича Михайлова, назначенного на должность Указом Президента Российской Федерации.
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