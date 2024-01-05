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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» об обвинениях Томпсона в попытке задушить бывшую девушку: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем»

«Оренбург» об обвинениях Томпсона в попытке задушить бывшую девушку: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем»

Ранее клуб анонсировал переход вингера «Коло-Коло». Напомним, в Чили Топмсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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