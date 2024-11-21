Remedy сообщила, что Control 2 будет RPG-экшеном. Для оригинальной игры пообещали бес...

Remedy сообщила, что Control 2 будет RPG-экшеном. Для оригинальной игры пообещали бесплатное обновлениеRemedy Entertainment раскрыла ряд новых подробностей касательно своих игр, включая предстоящую Control 2, разрабатывающуюся для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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