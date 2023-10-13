Что можно и что нельзя делать 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы Алёна Юрьева14 октября ежегодно православные христиане отмечают один из наиболее почитаемых христианских праздников Покров Пресвятой Богородицы.
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