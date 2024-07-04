В трамваях Петербурга будут внедрять систему, игнорирующую «глушилки» GPS систему

Ее разработала компания Cognitive Pilot Компания Cognitive Pilot (предприятие Сбера и Cognitive Technologies) разработала систему навигации для автономного движения трамваев даже в условиях отсутствия связи или «глушилок» GPS-сигналов.
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