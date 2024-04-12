Володин высказался о пересмотре цены обслуживания газового оборудования

Госдума выразила обеспокоенность ростом тарифов на обслуживание газового оборудования в жилых домах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале о необходимости обоснования цен на данную услугу.
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