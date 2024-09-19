Военный преступник Таранюк: ВСУ мешали эвакуации людей с комбината в Мариуполе

Осужденный российским судом на 29 лет заключения за военные преступления бывший командир роты ВСУ Сергей Таранюк обвинил командира бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе Владимира Баранюка в приказе не выпускать с комбината имени Ильича в Мариуполе мирных жителей для эвакуации.
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