Федеральная резервная система: сон за рулем

Игорь Василевский

И живет народв кредитах, в долг... в не своих квартирах, ездя на не своих машинах... Да, есть некоторые эмигранты, устроившиеся в айтишные багатые компании, с окладом по 12-15 тыс в месяц. А есть и куча черной босоты, не работавшей ни дня и живущей на пособия и торгующей наркотой... А в это время ФРС печатае, не зарабатывает, а печатает новые деньги... 2008 год показал, что пиндосия далеко не остров изобилия. Во всяком случае для простого эммигранта. Ну, а ежели успел в России натырить у государства баблосиков, то почему бы и не сбечь? Вот только жизнь показывает, что тот, кто не хочет жить здесь и там то не очень нужен. Впрочем, каждый по жизни набивает свои шишки.