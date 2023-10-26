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Парламентская газета

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Проект о регулировании посуточной сдачи квартир поддержали к I чтению

Проект о регулировании посуточной сдачи квартир поддержали к I чтению

Сдавать квартиру посуточно хотят разрешить только в случае, если это не создает неудобств соседям. Такой законопроект кабмина рекомендовали принять в первом чтении 26 октября на заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

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