Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    Пипец, что США сотворили с самой сильной экономикой Европы! Убрали конкурента и превратили  его в чихуахуаЭкономика Германи...
  • федор
    Уничтожить мразей и никакой пощады.Военный суд начне...
  • галина
    А толку! Одни слова.Прокуратура проси...

Президент Украины Владимир Зеленский назвал истребители F-16 для ВСУ сигналом о проигрыше России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал истребители F-16 для ВСУ сигналом о проигрыше России

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, каким посылом станут для России западные истребители F-16, отправленные вооруженным силам Украины (ВСУ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх