Страна и люди
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Страна и люди

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Bloomberg: Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности

Bloomberg: Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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