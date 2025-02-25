🚰 Жители более 40 улиц Симферополя останутся без воды в четверг Водоснабжение ограничат из-за ремонтных работ с 8:00 до 20:00 27 февраля, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».
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🚰 Жители более 40 улиц Симферополя останутся без воды в четверг Водоснабжение ограничат из-за ремонтных работ с 8:00 до 20:00 27 февраля, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».