Актриса Юлия Пересильд снялась с черными волосами

Актриса Юлия Пересильд снялась в необычном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram. 39-летняя Юлия Пересильд предстала перед камерой в черном боди, которое сочетала с кружевной юбкой и укороченным жакетом с золотистыми пуговицами и красным цветком.