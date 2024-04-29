Актриса Юлия Пересильд снялась с черными волосами

Актриса Юлия Пересильд снялась в необычном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram. 39-летняя Юлия Пересильд предстала перед камерой в черном боди, которое сочетала с кружевной юбкой и укороченным жакетом с золотистыми пуговицами и красным цветком.
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