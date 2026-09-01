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Царьград

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Якутскэнерго: лесные пожары обесточили линии электропередачи

Якутскэнерго: лесные пожары обесточили линии электропередачи

Масштабные лесные пожары в Мирнинском районе Якутии привели к аварийным отключениям линий электропередачи 220 кВ "Вилюйская ГЭС - Айхал", оставив без света город Удачный и поселок Айхал.

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