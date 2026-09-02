Суд оштрафовал ответчика за неверные данные, предоставленные ИИ

Суд по интеллектуальным правам оштрафовал индивидуального предпринимателя из Удмуртии на 5 тысяч рублей за использование в кассационной жалобе ссылок на несуществующие судебные акты, которые были подобраны искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пять веков борьбы...
- В Расстрел парламен...
- Почему повышение ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым