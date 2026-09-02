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Аргументы недели

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Суд оштрафовал ответчика за неверные данные, предоставленные ИИ

Суд оштрафовал ответчика за неверные данные, предоставленные ИИ

Суд по интеллектуальным правам оштрафовал индивидуального предпринимателя из Удмуртии на 5 тысяч рублей за использование в кассационной жалобе ссылок на несуществующие судебные акты, которые были подобраны искусственным интеллектом.

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