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Зарядка с экраном, которая распознаёт iPhone и умеет беречь аккумулятор. Представлен адаптер Anker на 45 Вт

Зарядка с экраном, которая распознаёт iPhone и умеет беречь аккумулятор. Представлен адаптер Anker на 45 Вт

Компактный GaN-адаптер получил складную вилку, два режима зарядки и обновление прошивки по воздуху Anker представила в Китае зарядное устройство 45W Smart+ Charger за 149 юаней, или около $22.

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