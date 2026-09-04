Зарядка с экраном, которая распознаёт iPhone и умеет беречь аккумулятор. Представлен адаптер Anker на 45 Вт

Компактный GaN-адаптер получил складную вилку, два режима зарядки и обновление прошивки по воздуху Anker представила в Китае зарядное устройство 45W Smart+ Charger за 149 юаней, или около $22.
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