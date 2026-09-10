Очевидцы показали обстановку на концерте Булановой в Сочи в момент атаки катеров

На видео из Сочи артистка ещё находится на сцене, а зал аплодирует ей, покидая помещение.В Сети опубликованы кадры эвакуации зрителей с концерта Татьяны Булановой в Сочи, который пришлось прервать из-за атаки безэкипажных катеров.