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Царьград

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Очевидцы показали обстановку на концерте Булановой в Сочи в момент атаки катеров

Очевидцы показали обстановку на концерте Булановой в Сочи в момент атаки катеров

На видео из Сочи артистка ещё находится на сцене, а зал аплодирует ей, покидая помещение.В Сети опубликованы кадры эвакуации зрителей с концерта Татьяны Булановой в Сочи, который пришлось прервать из-за атаки безэкипажных катеров.

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