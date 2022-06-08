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«Я верю и жду, что их обязательно найдут»: прошло полгода с пропажи четырехлетнего мальчика в Петербурге

«Я верю и жду, что их обязательно найдут»: прошло полгода с пропажи четырехлетнего мальчика в Петербурге

Ровно полгода прошло с момента пропажи четырехлетнего мальчика в Петербурге. В тот злополучный день, 8 декабря 2021 года, отец вырвал ребенка из рук матери на Суздальском проспекте и бесследно исчез, оставив женщине лишь слезы и пару переломов.

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