«Я верю и жду, что их обязательно найдут»: прошло полгода с пропажи четырехлетнего мальчика в Петербурге

Ровно полгода прошло с момента пропажи четырехлетнего мальчика в Петербурге. В тот злополучный день, 8 декабря 2021 года, отец вырвал ребенка из рук матери на Суздальском проспекте и бесследно исчез, оставив женщине лишь слезы и пару переломов.