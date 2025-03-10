Священник РПЦ: Смерть по меркам церкви, вызывающая стыд и сожаление

Вопрос о смысле смерти и её духовном значении занимает важное место в православном мировоззрении. Протоиерей Феодор Бородин в своей недавней проповеди обсуждал различные виды кончины, которые в православной традиции считаются добродетельными и постыдными.
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