«Русские супергерои» уже 18 сентября (ВИДЕО)

Совсем скоро впервые на большом экране нейросериал, над которым работали последние месяцы. В центре 3 истории — Константин Циолковский, Иван Поддубный и Фёдор Конюхов.
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