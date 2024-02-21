Плынгэу: «Платформа DA будет призывать людей поддержать референдум»

Процесс европейской интеграции не должен быть политизирован и связан с одной политической партией. Так считает председатель Платформы DA Дину Плынгэу, согласно которому процесс европейской интеграции и война в Украине должны быть темами, укрепляющими общество.
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