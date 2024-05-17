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Тело пропавшего после охоты мужчины нашли закопанным под Рязанью

Тело пропавшего после охоты мужчины нашли закопанным под Рязанью

vk.com/club114383055 Тело жителя Рязани нашли закопанным на полигоне бытовых отходов. Как уточнило 16 мая пресс-служба СК РФ по региону, мужчина пропал без вести после незаконной охоты больше двух месяцев назад.

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