Медвежий угол
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Медвежий угол

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ФСБ показала, как надо лишать гражданства: Таджик угрожал женщине, оскорблял, восхвалял ислам – отобрали паспорт и отправили домой на 50 лет

ФСБ показала, как надо лишать гражданства: Таджик угрожал женщине, оскорблял, восхвалял ислам – отобрали паспорт и отправили домой на 50 лет

Точка зрения История о том, как стремительно карма настигает тех, кто путает чужой монастырь со своим аулом.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Пора дать больше прав обновлённым силовым структурам по наведению порядка  в стране, в т.ч. по применению оружия, ввести визы для всех мигрантов, не входящих в список коренных народов России...! Перечень необходимых мер можно продолжать долго, но...ничего этого не произойдет, пока в Думе сидят роднины без профильного образования и любители плова затулины, пока отдельные ветви власти возглавляют пенсионеры с зашкаливающим возрастом, пока во многих судах процветает коррупция и местничество "неприкасаемых" судей, единолично распоряжающихся судьбами людей.........Что-то из вышеназванного делается, но медленно! Очень медленно!

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Кто-то очень хорошо на этом поднимает денег, так как есть рабочие схемы к примеру Саудовской Аравии- чёл туда приезжает только по приглашению работодателя с местными пересекается только по работе, приезжает один не таща с собой весь свой аул и пару соседних, за любой , абсолютно любой косяк моментальный депорт, а если он что-нибудь натворил по уголовке в тюрьму идут оба тот кто его пригласил ну и соответственно сам джигит, а все за кого поручился проштрафившийся приглашающий моментально высылаются. Хорошая схема-бери пользуйся. Но нет, мы же типа бывший один народ. А что им там в школах внушают, что Россия оккупант- это нормально.

Профиль пользователя александр петров
александр петровизменено

С самого начала, после распада СССР нужно было принимать закон, согласно которого гражданство и паспорта выдавать если:  официально, по временному разрешению прожил в РФ не менее 7 лет,  был официально трудоустроен и платил все налоги, при этом за этот период времени не имел нарушений как УК РФ так и кодекса об Адм. правонарушениях! Исключения только для русских по национальности покинувших Родину в прошлые годы в связи с направлением на работу и т.д.. во времена СССР! Т.е. бывшим согражданам. Что касается приехавших заработать, в этом случае вопрос о гражданстве и привозом с собой всех родственников в количестве 1-2 аулов не должен стоять. Отработал контракт и чумадан, теплушка, аул, саксаул!! Лиц, которые за мзду "не малуя", не законно, используя своё служебное положение, помогают получать как гражданство так и паспорта  РФ отправлять на нары минимум на 15 лет, без права на УДО, с полной конфискацией всего нажитого не посильным трудом!! Потому как это "аспада харошия" коррупция!! И будет нам счастье!!