ФСБ показала, как надо лишать гражданства: Таджик угрожал женщине, оскорблял, восхвалял ислам – отобрали паспорт и отправили домой на 50 лет

Точка зрения История о том, как стремительно карма настигает тех, кто путает чужой монастырь со своим аулом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М "Затравили мужика...
- «Пособие не дали?...
- ГРЯЗНЫЙ БИЗНЕС НА...
Пока власть чинуш не ограничена - порядка не будет
В пьяном виде проповедовал Ислам?🤔 🤣🤣🤣🤣🤣
А ПОСИДЕТЬ НА ДОРОЖКУ????
Пора дать больше прав обновлённым силовым структурам по наведению порядка в стране, в т.ч. по применению оружия, ввести визы для всех мигрантов, не входящих в список коренных народов России...! Перечень необходимых мер можно продолжать долго, но...ничего этого не произойдет, пока в Думе сидят роднины без профильного образования и любители плова затулины, пока отдельные ветви власти возглавляют пенсионеры с зашкаливающим возрастом, пока во многих судах процветает коррупция и местничество "неприкасаемых" судей, единолично распоряжающихся судьбами людей.........Что-то из вышеназванного делается, но медленно! Очень медленно!
Должно быть для полиции и Росгвардейцев правило - мигрант достал нож - огонь на поражение, в голову.
Кто-то очень хорошо на этом поднимает денег, так как есть рабочие схемы к примеру Саудовской Аравии- чёл туда приезжает только по приглашению работодателя с местными пересекается только по работе, приезжает один не таща с собой весь свой аул и пару соседних, за любой , абсолютно любой косяк моментальный депорт, а если он что-нибудь натворил по уголовке в тюрьму идут оба тот кто его пригласил ну и соответственно сам джигит, а все за кого поручился проштрафившийся приглашающий моментально высылаются. Хорошая схема-бери пользуйся. Но нет, мы же типа бывший один народ. А что им там в школах внушают, что Россия оккупант- это нормально.
С самого начала, после распада СССР нужно было принимать закон, согласно которого гражданство и паспорта выдавать если: официально, по временному разрешению прожил в РФ не менее 7 лет, был официально трудоустроен и платил все налоги, при этом за этот период времени не имел нарушений как УК РФ так и кодекса об Адм. правонарушениях! Исключения только для русских по национальности покинувших Родину в прошлые годы в связи с направлением на работу и т.д.. во времена СССР! Т.е. бывшим согражданам. Что касается приехавших заработать, в этом случае вопрос о гражданстве и привозом с собой всех родственников в количестве 1-2 аулов не должен стоять. Отработал контракт и чумадан, теплушка, аул, саксаул!! Лиц, которые за мзду "не малуя", не законно, используя своё служебное положение, помогают получать как гражданство так и паспорта РФ отправлять на нары минимум на 15 лет, без права на УДО, с полной конфискацией всего нажитого не посильным трудом!! Потому как это "аспада харошия" коррупция!! И будет нам счастье!!