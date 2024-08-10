Подразделения японской армиии провели учения в подземном сооружении, предназначенном по отводу паводковых вод Японская армия провела подземные учения по реагированию на угрозы.
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Подразделения японской армиии провели учения в подземном сооружении, предназначенном по отводу паводковых вод Японская армия провела подземные учения по реагированию на угрозы.
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