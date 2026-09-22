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Царьград

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В Забайкалье начали делать операции под контролем УЗИ-анестезии

В Забайкалье начали делать операции под контролем УЗИ-анестезии

В Забайкальском краевом онкологическом диспансере анестезиологи начали использовать ультразвуковые аппараты для точечного обезболивания при операциях, что позволяет пациенту оставаться в сознании и быстрее восстанавливаться.

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