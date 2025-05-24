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Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной

Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной

Готовящийся 18-й пакет антироссийских санкций, куда хотят внести энергоносители из РФ, показывает, что Брюссель перешел к абсурдной энергополитике и ставит себе цель поддержать Украину любой ценой, не учитывая интересы европейцев, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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